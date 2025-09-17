Septembra sākums Latvijā bijis četrus grādus siltāks par normu

1.-10.septembra vidējā gaisa temperatūra sasniedza +18 grādus, bet augusta vidējā temperatūra šogad bija tikai +15,9 grādi.
Zemākā gaisa temperatūra septembra sākumā bija +6,9 grādi mēneša trešajā rītā Madonā, savukārt visaugstāk - līdz +28,2 grādiem - termometra stabiņš pakāpās 6.septembrī Rūjienā. Tika pārspēti seši siltuma rekordi.
Nokrišņu daudzums valstī vidēji bija 6,3 milimetri jeb 28% no septembra pirmās dekādes normas. Bauska bija vienīgā novērojumu stacija, kur lija vairāk nekā ierasts, nokrišņu daudzumam sasniedzot 21,1 milimetru. Savukārt Dagdā, Kolkā un Siguldā mēneša sākumā nokrišņu nebija nemaz vai arī to daudzums nepārsniedza 0,1 milimetru.
Sausuma un mitruma rādītājs pēdējā mēnesī Latvijā galvenokārt bijis normas robežās, viszemāk tas noslīdējis Augšdaugavas, Jēkabpils un Līvānu novadā, savukārt lielākais mitrums saglabājies Rīgas un Saulkrastu pusē. Pēdējo trīs mēnešu periodā augstākais mitruma rādītājs aprēķināts Balvu, Gulbenes un Ludzas novadā.
Vēja ātrums brāzmās nevienā novērojumu stacijā septembra sākumā nepārsniedza 16 metrus sekundē. Vidējais relatīvais gaisa mitrums bija 83% - no 78% Rīgā līdz 91% Kolkā.