Septembra vidus bijis 3,6 grādus siltāks nekā ierasts

Septembra otrajā dekādē vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +15,7 grādi jeb 3,6 grādus virs normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija.

Zemākā temperatūra bija +7,3 grādi 20.septembrī Daugavpils novērojumu stacijā, bet maksimālā gaisa temperatūra bija +25,1 grāds 11.septembrī Bauskā.

Nokrišņu daudzums valstī vidēji sasniedza 34 milimetrus jeb 166% no dekādes normas. Visvairāk nokrišņu - 81 milimetrs - bija Rucavā, savukārt vismazāk lija Rēzeknē, kur nokrišņu daudzums sasniedza tikai 11 milimetrus.

Sausuma un mitruma rādītājs pēdējam mēnesim galvenokārt bija normas robežās. Viszemāk tas noslīdēja Līvānu novadā, bet lielākais mitrums valdīja Ventspilī. Turpretī pēdējo trīs mēnešu periodā lielākais mitrums saglabājās Balvu un Gulbenes novadā.

Vidējais relatīvais gaisa mitrums septembra otrajā dekādē bija 84% - no 80% Rīgā līdz 88% Kolkā. Stiprākās vēja brāzmas - 25,1 metrs sekundē - tika novērotas 16.septembrī Liepājas ostā.

