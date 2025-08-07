Septembrī norisināsies Dokumentālo filmu forums

Foruma filmu programma būs skatāma Rīgā, kinoteātrī "Splendid Palace", kur to papildinās tikšanās ar filmu veidotājiem, kā arī atsevišķi seansi notiks Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē un Salā. Vēl trīs filmas foruma laikā būs pieejamas tiešsaistē visā Latvijā bez maksas portālā "filmas.lv".
Programmu kinoteātrī "Splendid Palace" 2.septembrī atklās ar ukraiņu režisora Dmitro Hreško filmu "Divia". Filma jūlijā pirmizrādīta Karlovi Varu festivāla konkursā. Pēc seansa ar skatītājiem tiksies producenti Poļina Hermane un Hļibs Lukjaņecs. Filmas režisors Dmitro Hreško patlaban dien Ukrainas armijā.
"Divia" un vēl sešas no divpadsmit filmu programmai atlasītajām filmām savulaik vēl tapšanas stadijā prezentētas "Baltic Sea Docs" kopprodukciju forumā, kur filmu veidotāji meklē starptautiskus sadarbības partnerus un ar saviem darbiem iepazīstina industrijas pārstāvjus.
Forumā savulaik prezentēta un tagad pie skatītājiem Latvijā nonāks arī filma "Līgums uz deviņiem mēnešiem", kuras režisore ir Ketevana Vašagašvili. Filmai šogad piešķirta dokumentālo filmu festivāla "CPH:DOX" cilvēktiesību filmu konkursa galvenā balva. Režisore foruma laikā viesosies Rīgā, lai tiktos ar skatītājiem.
Kinoteātrī "Splendid Palace" 4.septembrī notiks režisores Giedres Beinorjūtes Lietuvas un Latvijas kopražojuma filmas "Svētais un laicīgais Pievēnos" Latvijas pirmizrāde. Latvijā filma producēta studijā "Mistrus Media", projekts tapšanas stadijā prezentēts forumā 2023.gadā.
Filmu skates programmu papildinās Amsterdamas starptautiskajā dokumentālo filmu festivālā (IDFA) godalgotais stāsts par trīs paaudžu sieviešu centieniem atbrīvoties no patriarhālām tradīcijām Afganistānā, "Havas dzīve", kuras režisore ir Nadžība Nūri. Iecerēts, ka pēc seansa 3.septembrī notiks tikšanās ar filmas producentu Kristianu Popu.
Forumā varēs noskatīties režisores Zigridas Klausmanes darbu "Meitenes neraud". Viņa veidojusi sešu pusaudžu meiteņu portretu mozaīku sešās valstīs - Dienvidkorejā, Vācijā, Tanzānijā, Lielbritānijā, Čīlē un Serbijā. Pēc seansiem režisore tiksies ar skatītājiem.
Atskatu uz aukstā kara varas drāmām uz lielās diplomātijas skatuves piedāvās filma "Helsinku efekts", kas sniedz ieskatu 1975.gada pasaules līderu konferencē Helsinkos. Pēc seansa 5.septembrī notiks filmas rosināta diskusija.
Meklējot paralēles ar Latvijas sabiedrību, foruma programmā iekļauts šogad Berlīnes kinofestivālā pirmizrādītais režisora Ardžuna Talvara mūsdienu Polijas portretējums "Vēstules no Vilka ielas". Arī šī filma tapšanas laikā prezentēta forumā kā projekts. Savukārt filmas "Sadzīvot, bļāviens!" centrā ir izraēliešu aktīviste-komiķe Noama Šustere Eliasi, kura uzaugusi divu kultūru un divu valodu vidē izraēliešu-palestīniešu ciematā.
Vairākas foruma programmas filmas no 2.septembra līdz 7.septembrim būs skatāmas arī Cēsu koncertzāles kinoteātrī un Salas Tautas namā Jēkabpils novadā, kā arī kultūras namā "Wiktorija" Liepājā un Rēzeknes "Gors Kino".
Paralēli foruma laikā vēl trīs filmas, kas iepriekš prezentētas forumā kā projekti, būs bez maksas pieejamas skatītājiem portālā "filmas.lv". Tiešsaistes programmā iekļauti darbi "Kad harmatans pūš", "Lieliskās govju kundzes" un "Tornis".