Līdz diviem dienā 13. marta siltuma rekords labots 13 novērojumu stacijās, augstākā gaisa temperatūra bija +13,4 grādi Kolkā un Madonā. Dienvidu vējš Kurzemē brāzmās pastiprinājies līdz 15-18 metriem sekundē.
Nav pārspēts visas valsts rekords - 2007. gada 13. martā Mērsragā gaiss sasila līdz +15,3 grādiem.
Pēdējās divās nedēļās siltuma rekordi pārspēti desmit dienās, kopumā laboti 74 rekordi.
Jau ziņots, ka sestdien saglabāsies saulains un vējains laiks, gaidāmi kārtējie siltuma rekordi, prognozē sinoptiķi. Sestdien dienvidu vēja ātrums brāzmās brīžiem sasniegs 11-16 metrus sekundē un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +12..+17 grādiem.
Pašreizējais 14. marta siltuma rekords Latvijā ir +13,6 grādi 1972. gadā Rīgā.