Rīgā pārceltā darba diena prognozēta mākoņaina, tomēr, anticiklona ietekmei pastiprinoties, iespējama arī debesu skaidrošanās. Galvaspilsētā saglabāsies sauss laiks, lēns vējš pūtīs no dienvidiem. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +7...+8 grādiem.
Sestdiena, 8. novembris, 2025 09:14
Sestdien būs mākoņains un sauss
Ogrē šodien gaisa temperatūra svārstīsies +5..+6 grādi. Diena būs mākoņaina, brīžiem skaidrojoties. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 5m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.