Sestdiena, 8. novembris, 2025 09:14

Sestdien būs mākoņains un sauss

Sestdien būs mākoņains un sauss
Foto: pexels.com
Ogrē šodien gaisa temperatūra svārstīsies +5..+6 grādi. Diena būs mākoņaina, brīžiem skaidrojoties. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 5m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Rīgā pārceltā darba diena prognozēta mākoņaina, tomēr, anticiklona ietekmei pastiprinoties, iespējama arī debesu skaidrošanās. Galvaspilsētā saglabāsies sauss laiks, lēns vējš pūtīs no dienvidiem. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +7...+8 grādiem.

