Sestdiena, 06.06.2026 17:02
Ardis, Ingrīda
Sestdiena, 06.06.2026 17:02
Ardis, Ingrīda
Sestdiena, 6. jūnijs, 2026 09:03

Sestdien ducinās pērkons un stipri līs

LETA
Sestdien ducinās pērkons un stipri līs
Foto: pexels.com
Sestdiena, 6. jūnijs, 2026 09:03

Sestdien ducinās pērkons un stipri līs

LETA

Sestdien valsts austrumos stipri līs un ducinās pērkons, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Dienas pirmajā pusē valstī gaidāms mākoņains laiks, bet no dienas vidus debesis pakāpeniski no rietumiem skaidrosies, un uzspīdēs saule.

Dienas sākumā galvenokārt austrumos īslaicīgi līs, kā arī vietām ducinās pērkons un gaidāmas stirpas lietusgāzes. Vējš pārsvarā būs lēns, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16...+21 grādam.

Rīgā diena iesāksies ar mākoņainu laiku un no rīta mākoņi vēl atnesīs lietu, pēc tam nokrišņi mitēsies, un, debesīm brīžiem skaidrojoties, uzspīdēs saule. Saglabāsies lēns vējš, un termometra stabiņš pieturēsies ap +20 grādu atzīmi.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?