Dienas pirmajā pusē valstī gaidāms mākoņains laiks, bet no dienas vidus debesis pakāpeniski no rietumiem skaidrosies, un uzspīdēs saule.
Dienas sākumā galvenokārt austrumos īslaicīgi līs, kā arī vietām ducinās pērkons un gaidāmas stirpas lietusgāzes. Vējš pārsvarā būs lēns, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16...+21 grādam.
Rīgā diena iesāksies ar mākoņainu laiku un no rīta mākoņi vēl atnesīs lietu, pēc tam nokrišņi mitēsies, un, debesīm brīžiem skaidrojoties, uzspīdēs saule. Saglabāsies lēns vējš, un termometra stabiņš pieturēsies ap +20 grādu atzīmi.