Daudzviet saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs +2…+7 grādu robežās.
Ogrē gaisa temperatūra būs no +3 līdz +5 grādiem. Dienas pirmajā pusē debesis brīžiem skaidrosies, bet pēcpusdienā tās klās mākoņi. Pūtīs dienvidu/dienvidaustrumu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 7m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.
Rīgā dienā saglabāsies lielākoties mākoņains laiks, un ik pa laikam uzlīs. Gaidāma migla un dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +3…+5 grādiem.