Valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš, vakarpusē – mainīga virziena vējš, Kurzemē pūtīs brāzmains ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā gaidāma no +11..+13 grādiem Kurzemē līdz +26 grādiem Latgales dienvidaustrumos.
Rīgā nakts uz ceturtdienu aizritēs bez nokrišņiem, dienā stipri līs, pēcpusdienā un vakarā iespējamas intensīvas pērkona lietusgāzes. Lēns vējš pāries mērenā ziemeļaustrumu vējā, bet ceturtdienas pievakarē, pāri virzoties ciklona centram, gaidāms mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra diennakts lielāko daļu svārstīsies ap +15 grādiem.