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Trešdiena, 10. jūnijs, 2026 18:01

Sinoptiķi brīdina: rīt valsts centrālajā un austrumu daļā gaidāms pērkona negaiss

Leta/OgreNet
Sinoptiķi brīdina: rīt valsts centrālajā un austrumu daļā gaidāms pērkona negaiss
Foto: Pexels.com
Trešdiena, 10. jūnijs, 2026 18:01

Sinoptiķi brīdina: rīt valsts centrālajā un austrumu daļā gaidāms pērkona negaiss

Leta/OgreNet

Ceturtdien Latvijā no dienvidiem ieradīsies ciklons, kas daudzviet atnesīs stipru lietu, prognozē sinoptiķi. No rīta un dienā, sākot ar valsts dienvidiem, līs, daudzviet līs stipri. Pēcpusdienā un vakarā valsts centrālajā un austrumu daļā gaidāms arī pērkona negaiss, īpaši intensīvas lietusgāzes, krusa un vētra.

Valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš, vakarpusē – mainīga virziena vējš, Kurzemē pūtīs brāzmains ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā gaidāma no +11..+13 grādiem Kurzemē līdz +26 grādiem Latgales dienvidaustrumos.

Rīgā nakts uz ceturtdienu aizritēs bez nokrišņiem, dienā stipri līs, pēcpusdienā un vakarā iespējamas intensīvas pērkona lietusgāzes. Lēns vējš pāries mērenā ziemeļaustrumu vējā, bet ceturtdienas pievakarē, pāri virzoties ciklona centram, gaidāms mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra diennakts lielāko daļu svārstīsies ap +15 grādiem.

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