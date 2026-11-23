Nedēļas pirmajā pusē laikapstākļus vēl ietekmēs ciklons Krievijā. Debesīs saglabāsies daudz mākoņu, brīžiem līs un snigs, stiprāki nokrišņi gaidāmi Rīgas līča Kurzemes piekrastē. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļu puses. Gaisa temperatūra galvenokārt būs tuvu nullei, nepārsniedzot +4 grādus. Apledojuma un snigšanas dēļ autoceļi dažkārt kļūs slideni.
Nedēļas otrajā pusē laikapstākļus noteiks anticiklona centrālā daļa, tādēļ nokrišņu būs maz, gaidāms lēns vējš un bezvējš, pasliktināsies gaisa kvalitāte. Debesīm brīžiem skaidrojoties, gaisa temperatūra naktīs valsts lielākajā daļā noslīdēs zem nulles, vietām termometra stabiņš var pietuvoties -10 grādu atzīmei. Daudzviet valstī neliels sals būs arī dienas vidū.
Tādējādi gaidāma meteoroloģiskās ziemas sākšanās. Tā iestājas, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas saglabājas zem nulles, un tās sākums ir pirmā no šīm dienām. Pērn meteoroloģiskā ziema Latvijā sākās 23. novembrī, 2024. gadā - 4. decembrī, bet 2022. un 2023. gadā - jau 17. novembrī.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem vidējā gaisa temperatūra Latvijā šonedēļ, kā arī decembra pirmajās divās nedēļās gaidāma 1-3 grādus zem normas, nokrišņu daudzums prognozēts mazāks par normu.