Maija pēdējā sestdienā laiks būs pārsvarā saulains, valsts austrumos - mākoņains. Vietām Latgalē un Vidzemes austrumos līs. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +3..+8 grādiem, bet daudzviet Kurzemē, temperatūrai noslīdot līdz 0..+2 grādiem, gaidāma salna zāles virskārtā. Pēcpusdienā gaiss sasils līdz +17..+22 grādiem, valsts galējos austrumos un vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs +11..+16 grādus.
Svētdien visā valstī varētu būt daudz mākoņu, bet nav gaidāmi lieli nokrišņi. Gaisa temperatūra naktī nenoslīdēs zem +5 grādiem, un atkarībā no mākoņu daudzuma maksimālā temperatūra dienā būs +12..+21 grāda robežās.
Jūnija pirmajā nedēļā būs mainīgs mākoņu daudzums, dažbrīd gaidāms lietus, arī pērkona lietusgāzes. Saulainākajās un siltākajās dienās gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20..+25 grādiem; sagaidāms, ka nedēļas otrajā pusē arī naktis kļūs vasarīgi siltas - temperatūra vairs nenoslīdēs zem +10..+15 grādiem.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem jūnijs Latvijā gaidāms vienu divus grādus siltāks, nekā ierasts, nokrišņu daudzums varētu būt tuvu normai.