Sestdien, sākot no rietumiem, mākoņu kļūs mazāk. Galvenokārt valsts austrumos gaidāms lietus, vietām - stipras pērkona lietusgāzes. Pūtīs R vējš 1-7 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra +15..+22 grādi.
Svētdienas naktī lielākoties skaidrs laiks, vietām veidosies migla. Lēns vējš un bezvējš. Minimālā gaisa temperatūra +7..+13 grādi.
Svētdien pārsvarā sauss un saulains laiks. Pūtīs lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +22..+25 grādi, piekrastē +18..+21 grāds.
Pirmdienas naktī daļēji mākoņains laiks, vietām - galvenokārt Kurzemē - iespējams lietus. Dažviet veidosies migla. Lēns vējš un bezvējš. Minimālā gaisa temperatūra +9..+15 grādi.
Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem, vietām gaidāms lietus un pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, negaisa laikā - brāzmains vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +18..+25 grādi.