Piektdiena, 05.06.2026 18:03
Igors, Ingvars, Margots
Piektdiena, 05.06.2026 18:03
Igors, Ingvars, Margots
Piektdiena, 5. jūnijs, 2026 12:54

Sinoptiķi sola krasas pārmaiņas: pēc negaisa atgriezīsies siltums

Leta
Sinoptiķi sola krasas pārmaiņas: pēc negaisa atgriezīsies siltums
Foto: Pexels.com
Piektdiena, 5. jūnijs, 2026 12:54

Sinoptiķi sola krasas pārmaiņas: pēc negaisa atgriezīsies siltums

Leta

Sestdienas naktī pārsvarā apmācies un lietains laiks, vietām līs ļoti stipri un dārdēs pērkons. Pūtīs D, DA vējš, Kurzemē R vējš 1-7 m/s. Minimālā gaisa temperatūra +14..+17 grādi, Kurzemē +11..+13 grādi.

Sestdien, sākot no rietumiem, mākoņu kļūs mazāk. Galvenokārt valsts austrumos gaidāms lietus, vietām - stipras pērkona lietusgāzes. Pūtīs R vējš 1-7 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra +15..+22 grādi.

Svētdienas naktī lielākoties skaidrs laiks, vietām veidosies migla. Lēns vējš un bezvējš. Minimālā gaisa temperatūra +7..+13 grādi.

Svētdien pārsvarā sauss un saulains laiks. Pūtīs lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +22..+25 grādi, piekrastē +18..+21 grāds.

Pirmdienas naktī daļēji mākoņains laiks, vietām - galvenokārt Kurzemē - iespējams lietus. Dažviet veidosies migla. Lēns vējš un bezvējš. Minimālā gaisa temperatūra +9..+15 grādi.

Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem, vietām gaidāms lietus un pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, negaisa laikā - brāzmains vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +18..+25 grādi.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?