Ceturtdiena, 28. maijs, 2026 14:20

"Sinsay", "Humana" vai varbūt LIDO? Kādus veikalus vēl gribētu ogrēnieši?

"Sinsay", "Humana" vai varbūt LIDO? Kādus veikalus vēl gribētu ogrēnieši?
Kāda ogrēniete pamanījusi, ka nupat Mednieku ielā esošā TOP veikalā atbrīvojušās tirdzniecības telpas. Tajā līdz šim atradies veikals "Douglas". Jana Tretyakova sociālajos tīklos uzdod jautājumu par to, ko ogrēnieši labprāt redzētu tukšajās telpās? Atbildes ir sākot ar praktisku vajadzību - kā pasta telpām līdz apģērba un brīvā laika pavadīšanas iespējām. 

Ierakstu komentē Gundega Strautmane, norādot, ka Douglas ir viens no pasaules populārāko zīmolu tirgotājiem. "Maz tādu veikalu te post padomju teritorijās ir. Man patika, ka Jaunogrē bij šāds civilizācijas apspīdēts punkts un žēl, ka viss uz šosejas malu tiek pārbīdīts."

Svetlana Pavlikova: "Es gribētu LIDO Ogrē."

Igors Kvedarovics: "Sportland vismaz."

Elīna Bukša: "Es balsoju par foršu ēdinātāju. Nu ļoti pietrūkst mums tas."

Inga Vijolīte: "Sinsay vajag Ogrē."

Iveta Liepina: "Humanu."

Valentina Vom Ogre: "Vajag noteikti - PASTA nodaļu,  LIELU UN ĒRTU."

