Kā lietderīgi izmantot ceriņus, kamēr tie zied?
1. Ceriņu ziedu sīrups
Ārzemju, īpaši franču un amerikāņu, kulinārijas blogos ceriņu sīrups atainots kā pavasara klasika. To izmanto kokteiļos, limonādēs vai kā mērci pie pankūkām.
Kā pagatavot? Katliņā uzvāri vienādu daudzumu ūdens un cukura (piemēram, 1 glāzi ūdens un 1 glāzi cukura), līdz cukurs izkūst. Noņem no uguns, ļauj nedaudz atdzist un ieber sīrupā aptuveni 1–2 glāzes tīru ceriņu ziediņu bez kātiņiem, jo tie dod rūgtumu.
Ļauj visam ievilkties istabas temperatūrā vairākas stundas vai pat visu nakti. Pēc tam nokās ziedus un iepildi sīrupu tīrā pudelē.
Lai sīrups iegūtu skaisti rozā/violetu krāsu, tam var pievienot dažas mellenes vai lāsi citronu sulas.
2. Relaksējoša ceriņu eļļa ķermenim
Nereti ceriņu ziedi tiek izmantoti aromterapijai un ādas kopšanai, tostarp relaksējošu ķermeņa eļļu pagatovošanai.
Kā pagatavot? Tev būs nepieciešama bāzes eļļa bez izteiktas smaržas (piemēram, mandeļu, vīnogu kauliņu vai hohobas eļļa). Piepildi tīru stikla burciņu ar ceriņu ziediem, kas pirms tam nedaudz apvītināti (lai iztvaikotu liekais mitrums un eļļa nesabojātos).
Pārlej ziedus ar eļļu, lai tie būtu pilnībā nosegti. Aizver burku un novieto to siltā, tumšā vietā uz 2–4 nedēļām, ik pa laikam sakratot. Pēc tam eļļu nokās un izmanto kā masāžas eļļu vai ādu mitrinošu līdzekli.
3. Cukuroti ceriņziedi kūku dekorēšanai
Šī ir eleganta metode, kas bieži tiek likta lietā franču konditorejās, lai rotātu desertus.
Kā pagatavot? Saputo olas baltumu. Ar smalku otiņu uzmanīgi apzied katru ceriņa ziediņu.
Pēc tam apviļā ziedu pūdercukurā un kārto uz cepamā papīra. Ļauj tiem pilnībā izžūt (tas var aižnemt 12–24 stundas). Rezultātā iegūsi kraukšķīgus, saldus un skaistus ziedus!
4. Aromātiskais ceriņu un medus skrubis
Kāpēc gan neuztaisīt skrubi paša rokām? Ceriņi bieži tiek kombinēti ar medu, kam piemīt dabiskas antibakteriālas īpašības.
Kā pagatavot? Sajauc kopā pusglāzi cukura, 2 ēdamkarotes šķidra medus un 1 ēdamkaroti kokosriekstu eļļas. Iemaisi šajā masā sauju smalki sakapātu ceriņu ziedu.
Šāds skrubis ne tikai maigi attīrīs ādu, bet arī sniegs fantastisku, dabisku pavasara aromātu.
5. Ceriņi dzērienos
Vienkārša, bet vizuāli iespaidīga ideja, ko bieži izmanto dārza svētkos un kāzās visā pasaulē.
Kā pagatavot? Ledus trauciņos ieber pa dažiem ceriņu ziediņiem. Lai ledus būtu kristāldzidrs un ziedi būtu labi redzami, izmanto iepriekš uzvārītu un atdzesētu ūdeni vai destilētu ūdeni.
Ielej ledus trauciņos ūdeni un sasaldē. Šādi kubiņi lieliski izskatīsies parastā ūdens krūkā, paštaisītā rabarberu limonādē vai pavasara kokteiļos.
Svarīgs padoms! Neatkarīgi no izvēlētās idejas, vienmēr pārliecinies, ka ceriņi ir lasīti tīrā vietā un nav apstrādāti ar ķimikālijām. Pirms lietošanas ziedus uzmanīgi nopurini no maziem kukainīšiem!