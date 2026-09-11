Šīs kļūdas liek rudens ražai bojāties ātrāk – Anna Panna stāsta, kā pareizi glabāt dārzeņus un augļus

“Rudenī virtuve burtiski piepildās ar sezonas labumiem, un reizēm to ir vairāk, nekā iespējams apēst pāris dienās. Tāpēc man ļoti svarīga ir produktu uzglabāšanas kārtība. Ja zini, ko likt ledusskapī, ko labāk atstāt ārpus tā un kurus produktus nevajadzētu turēt blakus, iespējams izvairīties no diezgan daudziem liekiem pārtikas atkritumiem,” stāsta Anna Panna.
Katrai rudens veltei sava komforta zona
Lai gan ledusskapis bieži šķiet drošākā vieta gandrīz jebkuram svaigam produktam, rudens ražai šāds princips ne vienmēr darbojas. Bietēm un burkāniem, kā arī dažādiem kāpostiem, puraviem, sēnēm, āboliem un plūmēm piemērota vieta ir vēsa ledusskapja vide. Savukārt ķirbji, kartupeļi, sīpoli un ķiploki ilgāk saglabāsies kvalitatīvi sausā, tumšā un vēsākā telpā.
Noteikti jāatceras, ka ar pareizo temperatūru vien nepietiek – svarīgi ir arī produktu “kaimiņi”. Āboli, bumbieri un jau nogatavojušies ķirbji izdala etilēna gāzi, kas var paātrināt citu dārzeņu nogatavošanos un bojāšanos. Tāpēc tos labāk glabāt atsevišķi. Savukārt kartupeļiem un sīpoliem kopā arī nav pa ceļam – šāda kombinācija var veicināt abu produktu dīgšanu un pūšanu.
“Man patīk uz produktiem skatīties kā uz maziem virtuves ekosistēmas dalībniekiem – ne visi labi sadzīvo vienā plauktā. Īpaši tas jāņem vērā rudenī, kad ledusskapī vienlaikus nonāk daudz dažādu dārzeņu un augļu,” skaidro Anna Panna.
Mitrums ir viens no lielākajiem svaiguma ienaidniekiem
Viens no vienkāršākajiem, bet bieži aizmirstiem trikiem ir nemazgāt rudens veltes pirms to ievietošanas ledusskapī. Lai arī tīri produkti šķiet pašsaprotama izvēle, liekais mitrums var veicināt pelējuma un pūšanas veidošanos. Tāpēc dārzeņus un augļus labāk mazgāt tikai īsi pirms gatavošanas. Vēl viens vienkāršs princips – uzglabāt produktus veselus, tos nesagriežot pirms ievietošanas ledusskapī.
“Tiklīdz dārzenis ir sagriezts, sākas pavisam cits stāsts – tas ātrāk zaudē mitrumu, oksidējas un bojājas. Tāpēc, ja zinu, ka produktu neizmantošu tuvākajā laikā, to nesagriežu tikai ērtības labad. Labāk saglabāt to veselu un sagatavot tieši tad, kad pienācis gatavošanas laiks,” iesaka Anna Panna.
Lai ledusskapja iespējas izmantotu maksimāli efektīvi, Anna Panna iesaka ņemt vērā arī temperatūras un mitruma atšķirības dažādos nodalījumos. Ledusskapja kopējo temperatūru savā ledusskapī viņa uztur aptuveni 3–4 °C robežās, savukārt zemākajās atvilktnēs jeb dārzeņu kastēs uzglabā dārzeņus un zaļumus. Āboliem un citiem etilēna gāzes “ražotājiem” savukārt tiek atvēlēta atsevišķa vieta, prom no citiem produktiem.
“Jo pārskatāmāk ledusskapis ir sakārtots, jo mazāka iespēja kaut ko aizmirst tā dziļumā. Manuprāt, labs ledusskapja plānojums palīdz ne tikai produktiem ilgāk saglabāties svaigiem, bet arī pašam gatavot gudrāk – vispirms izmantot to, kam svaigums mazinās, un tikai pēc tam ķerties pie pārējiem produktiem,” stāsta Anna Panna.
Kad rudens ražas ir pa daudz, to var saglabāt arī ziemai
Viens no populārākajiem rudens produktiem ir ķirbis. Arī to var ērti sagatavot ziemai – to iespējams sagriezt kubiņos vai sasaldēt biezeņa veidā. Šādi sagatavots ķirbis vēlāk noderēs zupām, mērcēm, biezeņiem un cepšanai.
Taču ķirbi var izmantot arī ne tik ierastos veidos. Anna Panna iesaka izmēģināt vienkāršu, sātīgu un sezonālu cepeškrāsnī gatavotu ķirbja un halloumi siera salātu recepti. “Šī ir viena no manām mīļākajām rudens kombinācijām. Cepts ķirbis kļūst maigs un saldens, bet halloumi piešķir ēdienam sāļumu un izteiksmīgu tekstūru. Tahini mērce visu savelk kopā, bet granātābols un ķirbju sēklas piešķir svaigumu un kraukšķīgumu. Turklāt šī ir recepte, kurā ļoti labi var izmantot tieši sezonas ķirbi,” iesaka Anna Panna.
Īpašā Annas Pannas rudens recepte: cepeškrāsnī gatavota ķirbja un halloumi salāti
Salātiem nepieciešams:
• 600 g ķirbja, sagriezta kubiņos
• 200 g halloumi siera, sagriezta šķēlēs
• 30 g olīveļļas
• 3 g kūpinātas paprikas
• 1 g kaltēta timiāna
• 50 g granātābolu sēklu
• 30 g grauzdētu ķirbju sēklu
• sāls un pipari pēc garšas
Mērcei nepieciešams:
• 30 g tahini
• 15 g citrona sulas
• 20 g šķidra medus
• 30 g ūdens
Pagatavošana
Uzsilda cepeškrāsni līdz 200 °C. Ķirbja kubiņus sajauc ar olīveļļu, kūpināto papriku, timiānu, sāli un pipariem. Izklāj uz cepamās plāts un cep aptuveni 20–25 minūtes, līdz ķirbis kļūst mīksts un viegli zeltains.
Tikmēr pannā apcep halloumi siera šķēles aptuveni 1–2 minūtes no katras puses, līdz tās kļūst zeltainas. Atsevišķā traukā sajauc tahini, citrona sulu, medu un ūdeni, līdz izveidojas viendabīga mērce.
Uz šķīvja kārto silto ķirbi un halloumi, pārlej ar tahini mērci un papildina ar granātābolu un grauzdētām ķirbju sēklām. Pasniedz uzreiz.