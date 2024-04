Skapja revīzija: kā pareizi "ieziemot" vasaras apģērbu

1. Kur uzglabāt?



"Iesaku sākt ar piemērotas uzglabāšanas vietas izvēli. Drēbju uzglabāšanai vispiemērotākā ir istabas temperatūra, tāpēc, ja vien iespējams, apģērbu nav ieteicams glabāt pagrabā vai bēniņos. Ja citas vietas nav, sezonas apģērbu var uzglabāt zem gultas. Pagultē mantas var likt caurspīdīgās uzglabāšanas kastēs, vēlams ar ritenīšiem," saka IKEA interjera dizainers Darius Rimkus.



Skapis bieži vien ir galvenā un reizēm vienīgā vieta, kur uzglabāt vasaras un citu apģērbu, tāpēc interjera dizainers iesaka to izmantot, cik vien optimāli iespējams. Tas attiecas galvenokārt uz augšējo plauktu. Jā, to pašu, ko ir tik grūti aizsniegt un kurā var atrast dažus tik noderīgos papildu centimetrus mantām. Skapja augšējais plaukts ir kā radīts sezonālajam apģērbam un sporta piederumiem.



2. Kā uzglabāt?



Labi varianti apģērba uzglabāšanai ir kartona vai auduma kastes, jo tās nodrošina gaisa caurlaidību. Ērtības labad bikses, kreklus un apavus var likt atsevišķās kastēs.

"Starp citu, arī koferis ir lieliska vieta, kur glabāt mantas. Koferis jau ir domāts apģērbam un tik un tā aizņem vietu. Uzglabājot koferī sezonas drēbes, tas kļūst divtik noderīgs. Ja koferis nav no jaunajiem, izklāj to ar zīdpapīru un ieliec tajā kādu lavandas saišķīti vai smaržvielu kubiņu labākam aromātam un kaitēkļu atvairīšanai," iesaka interjera dizainers.



Drēbes, ko vēlams glabāt pakarinātas, piemēram, smalka auduma kleitas, var pasargāt ar pārvalku. Pret nolietojumu un netīšiem plēsumiem pasargā arī koka vai auduma pakaramie un starp apģērba slāņiem ieklāts zīdpapīrs.



“Peldkostīmus un citus tieši vasarai domātus aksesuārus var likt mazākos plastmasas vai auduma maisiņos un pēc tam – uzglabāšanas kastē. Šādi itin viegli varēsi visu atrast, kad būs klāt kārtējā vasara," norāda D. Rimkus.



Apavus vislabāk glabāt speciālās kastēs. Pirmkārt, kastes liekot citu uz citas, ļauj ietaupīt vietu. Otrkārt, šādām kastēm saturu var aplūkot pa daļēji caurskatāmiem lodziņiem sānos un priekšpusē. Tomēr vislielākais ieguvums ir atvērums kastes priekšā, pa kuru apavus var ērti izņemt arī tad, ja kastes ir sakrautas viena virs otras.

Sezonas apģērbu ir ērti uzglabāt vakuuma maisos, kas aizņem ļoti maz vietas. Vakuuma maisus pēc tam var ievietot uzglabāšanas kastēs un plauktos. "Viss, kas jādara – jāievieto apģērbs vakuuma maisā, jāaiztaisa maisa augšpuse ar rāvējslēdzēju, kas ietilpst komplektā, un jāizsūc no tā gaiss ar putekļu sūcēja palīdzību. Maiss tiks kompakti saplacināts dažu sekunžu laikā," skaidro dizainers.



3. Kā apģērbu un aksesuārus sagatavot uzglabāšanai?



Pirms drēbes likt ziemas guļā, interjera dizainers iesaka tās izmazgāt un kārtīgi izžāvēt, un tad salocītas likt kastēs, kas nodrošina gaisa cirkulāciju. Ievēro – drēbes nevajag pārmērīgi saspiest. Ja ziemas atpūtā dosies arī sandales un citi vasaras apavi, noteikti kārtīgi notīri tos un uzglabā atsevišķi no drēbēm. Ja izmantosi apavu spriegotāju, iemīļotais kurpju pāris arī nākamajā sezonā izskatīsies kā jauns.



"Arī platmales pirms ievietošanas kastē jānotīra, tās vēlams uzglabāt apgrieztā veidā. Ja cepures viduci aizpildīsi ar zīdpapīru, tā formu saglabās daudz labāk," stāsta IKEA interjera dizainers.