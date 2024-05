Smēķēšanas atmešanas grūtais ceļš Jānis Basevičs

Smēķēšana iesākumā daudziem šķiet visai nevainīgs un kontrolējams izklaides veids līdz brīdim, kad tā kļūst par “neatmetamu” ieradumu un pārtop dažādas saslimšanas un nāvi izraisošā atkarībā. Iesākt smēķēt cigaretes ir viegli, bet atmest parasti ļoti grūti. 70 % smēķētāju vēlas to atmest, bet tikai 5 % no visiem, kas ir vēlējušies un pašu spēkiem centušies atmest, to ir izdarījuši.