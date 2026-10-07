Sniegs vēl jāgaida, tomēr oktobris solās būt siltāks

Pēdējos gados pirmais sniegs vietām valstī - parasti Vidzemē un Latgalē - visbiežāk manīts oktobrī. Pērn ziņas par pirmajām sniegpārslām tika saņemtas 12. oktobrī no Balvu novada, savukārt 2023. gadā jau 8. oktobrī daudzviet Latvijā sniga. Dažos gados pirmais sniegs uzsnidzis tikai novembrī.
Šonedēļ pēc saulainas un siltas ceturtdienas gaidāms ciklons - piektdien brīžiem līs, kļūs vēsāks un ievērojami pastiprināsies vējš, piekrastē dienvidrietumu un rietumu vēja ātrums brāzmās var sasniegt 28 metrus sekundē.
Naktī uz sestdienu vējš pierims. Brīvdienās palaikam līs, gaisa temperatūra naktīs būs +4..+12 grādi, maksimālā temperatūra dienā sasniegs +9..+15 grādus.
Līdzīga gaisa temperatūra saglabāsies nākamnedēļ, dažkārt gaidāms lietus.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem oktobra otrajā pusē gaisa temperatūra Latvijā būs aptuveni divus grādus augstāka nekā ierasts, bet novembrī tā varētu pazemināties līdz normai. Decembris prognozēts silts un lietains, janvāris un februāris - vēsāks un sniegotāks.