Rīgā sauli brīžiem aizsegs mākoņi, nav gaidāmi nokrišņi un neliels rietumu vējš pāries ziemeļrietumu vējā. Gaiss iesils līdz +21, +22 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1010-1014 hektopaskāli jūras līmenī.
Saulainos brīžos dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. No saules visvairāk jāsargājas laika posmā no plkst. 12 līdz 15.
Savukārt šīs nedēļas nogalē laikapstākļus Latvijā ietekmēs ciklons, tādēļ brīžiem līs un gaiss būs pavēss.
Ceturtdien Latviju sasniegs aktīvs ciklons no dienvidiem, laiks būs pārsvarā apmācies un lietains, daudzviet līs stipri un vietām - ar lielāko varbūtību pēcpusdienā un vakarā valsts austrumu daļā - plosīsies pērkona negaiss.
Piektdien, sestdien un svētdien debesis būs daļēji mākoņainas, brīžiem līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes. Gaisa temperatūra nepārsniegs +15..+20 grādus, naktīs tā vietām noslīdēs zem +10 grādiem. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem un rietumiem.
Sagaidāms, ka arī nākamnedēļ brīžiem līs, gaisa temperatūra dažās dienās nedaudz paaugstināsies.
Lietus ietekmē kāpj ūdens līmenis upēs, vietām Latgalē un Vidzemē tas šonedēļ cēlies par pusmetru, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Ūdens līmeņa paaugstināšanās gaidāma arī tuvākajās dienās.
Ūdens temperatūra lielākajā daļā upju un ezeru ir 16..21 grāds, jūrā 13..17 grādi.