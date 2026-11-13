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Piektdiena, 13. novembris, 2026 08:43

Šodien vietām gaidāma krusa un slapjš sniegs

Leta
Šodien vietām gaidāma krusa un slapjš sniegs
Foto: pexels.com
Piektdiena, 13. novembris, 2026 08:43

Šodien vietām gaidāma krusa un slapjš sniegs

Leta

Piektdien Latvijā palaikam spīdēs saule un vietām - lielākoties Kurzemē un Vidzemē - gaidāmi nokrišņi, prognozē sinoptiķi.

Galvenokārt gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī krusa un slapjš sniegs. Maksimālā gaisa temperatūra būs +3..+7 grādi.

Dienvidrietumu vēja ātrums brāzmās dažbrīd sasniegs 10-15 metrus sekundē, Latgalē pūtīs lēnāks vējš, savukārt piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 20 metriem sekundē.

Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, nav gaidāmi lieli nokrišņi. Dienvidu, dienvidrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē un gaiss iesils līdz +6 grādiem.

Laikapstākļus nosaka ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 983 hektopaskāliem Ventspilī līdz 992 hektopaskāliem Latgales dienvidaustrumos.

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