Trešdiena, 27.05.2026 11:48
Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Trešdiena, 27.05.2026 11:48
Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Trešdiena, 27. maijs, 2026 09:37

Šodien vietām gaidāma pat krusa, taču nedēļas nogalē laiks būs krietni patīkamāks

Leta
Šodien vietām gaidāma pat krusa, taču nedēļas nogalē laiks būs krietni patīkamāks
Foto: Pexels.com
Trešdiena, 27. maijs, 2026 09:37

Šodien vietām gaidāma pat krusa, taču nedēļas nogalē laiks būs krietni patīkamāks

Leta

Šīs nedēļas nogalē Latvijā norims vējš un kļūs siltāks, prognozē sinoptiķi. Ceturtdien daudzviet īslaicīgi līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes un krusa. Ziemeļrietumu vējš no jauna pastiprināsies, brāzmās sasniedzot 14-19 metrus sekundē, negaisa laikā iespējamas vēl lielākas brāzmas. Maksimālā gaisa temperatūra būs +11..+16 grādi.

Piektdien, sestdien un svētdien vairs tikai vietām prognozēts īslaicīgs lietus. Nedēļas nogalē pūtīs lēns vējš. Naktīs temperatūra dažviet var noslīdēt līdz +3 grādiem; piektdien gaiss iesils līdz +13..+18 grādiem, sestdien un svētdien termometra stabiņš daudzviet pakāpsies virs +20 grādiem.

Atbilstoši pašreizējām prognozēm nākamnedēļ bieži līs un vidējā gaisa temperatūra būs aptuveni divus grādus virs normas - gaidāms silts un mitrs laiks. Visticamāk, sāksies ne tikai kalendārā, bet arī meteoroloģiskā vasara.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?