Pirmdiena, 18. maijs, 2026 08:55

Šodien vietām līs stipri un dārdēs pērkons, citviet iespējama pat vētra un krusa

Leta/OgreNet
Pirmdiena nesīs krasas izmaiņas laikapstākļos – no dienvidaustrumiem Latviju šķērsos nokrišņu zona, kas daudzviet atnesīs lietu, prognozē sinoptiķi. Daļā valsts jau izsludināts dzeltenais brīdinājums.

Vietām līs stipri un dārdēs pērkons. Dažviet - galvenokārt Latgalē - negaisa laikā iespējama arī vētra, virpuļviesuļi un liela krusa.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs valsts austrumu un centrālajā daļā izsludinājis dzelteno brīdinājumu par pērkona negaisu.

Nedēļas pirmā diena gaidāma lielākoties mākoņaina, gaišāka Kurzemē. Sākot no valsts dienvidaustrumiem, daudzviet līs. Pūtīs mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +12..+19 grādiem

Rīgā mākoņu kļūs vairāk, vakarpusē gaidāms lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu, ziemeļaustrumu vējam, gaiss iesils līdz +16 grādiem, par dažiem grādiem vēsāks laiks saglabāsies jūras tuvumā.

No dienvidaustrumiem tuvojas ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1014 hektopaskāliem Latgales dienvidos līdz 1020 hektopaskāliem Kurzemes ziemeļos.

Vietām valsts rietumu un centrālajā daļā - galvenokārt Zemgalē un Pierīgā - saglabājas augsta ugunsbīstamība mežos, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

