Par minēto pārkāpumu deviņos mēnešos piemēroti 327 sodi. 54 šādos gadījumos piemēroti brīdinājumi, bet 273 - naudas sodi. Arī pērn visvairāk sodu piemēroti par pārkāpumiem, kas saistīti ar valsts valodas nelietošanu profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā. Tādi bijuši 446 sodi, kas ir 54,5% no kopējo piemēroto sodu skaita. 47 gadījumos piemērots brīdinājums, bet 399 - naudas sods.
Naudas sodi pērn par minēto pārkāpumu piemēroti robežās no 35 līdz 400 eiro. 183 gadījumos piemēroti naudas sodi 35 līdz 50 eiro apmērā, 181 gadījumā - 51 līdz 100 eiro apmērā, 27 gadījumos - 101 līdz 150 eiro apmērā, piecos gadījumos - 151 līdz 200 eiro apmērā, bet divos gadījumos - 201 līdz 300 eiro apmērā.
Kopumā šī gada deviņos mēnešos par dažādiem pārkāpumiem valsts valodas lietošanas jomā piemēroti 517 sodi. 2024. gadā kopumā sodi piemēroti 819 gadījumos. Brīdinājumi šī gada deviņos mēnešos piemēroti 129 gadījumos, bet pērn kopumā gadā - 168 gadījumos. Savukārt naudas sodi šī gada deviņos mēnešos piemēroti 388 gadījumos, bet pērn - 651.
Otra biežāk piemērotā sodu grupa ir sodi par pārkāpumiem, kas saistīti ar informācijas sniegšanas noteikumu neievērošanu. Šī gada deviņos mēnešos šādi sodi piemēroti 139 gadījumos, tai skaitā 61 gadījumā piemērots brīdinājums, bet 78 - naudas sods. 2024. gadā kopumā par pārkāpumiem, kas saistīti ar informācijas sniegšanas noteikumu neievērošanu, piemēroti 314 sodi, tostarp 112 brīdinājumi un 202 naudas sodi.
Par pārkāpumiem, kas saistīti ar informācijas sniegšanas noteikumu neievērošanu, visbiežākais piemērotā naudas soda veids pērn bija diapazonā no 101 līdz 150 eiro. Tādi bijuši 123 gadījumi, un biežākā soda summa bijusi 140 eiro. 40 sodi ir diapazonā no 151 līdz 200 eiro, 26 ir diapazonā no 201 līdz 300 eiro, deviņi - diapazonā no 301 līdz 500 eiro, bet virs 500 eiro sods piemērots trīs gadījumos.
2024. gadā piemēroti arī četri sodi par valsts valodas normu neievērošanu atklātā informācijā, viens - par tulkojuma nenodrošināšana sēdēs un citās darba sanāksmēs un viens - par publiski demonstrējamu filmu nenodrošināšanu ar tulkojumu valsts valodā.
Atšķirībā no 2024. gada 2025. gadā piemērots arī viens sods par valsts valodas nelietošanu lietvedībā un divi sodi par tulkojuma nenodrošināšanu pasākumos. Savukārt 2025. gada deviņos mēnešos nav piemērots neviens sods par tulkojuma nenodrošināšanu sēdēs un citās darba sanāksmēs un par tulkojuma nenodrošināšanu pasākumos.
Jau ziņots, ka Saeimas deputāti novembra izskaņā pirmajā lasījumā atbalstīja "Jaunās vienotības" (JV) Saeimas deputātu sagatavotos grozījumus Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, kas paredz palielināt sodus par necieņas izrādīšanu pret valsts valodu.
Ar šiem grozījumiem paredzēts palielināt administratīvos sodus par valsts valodas lietošanas noteikumu pārkāpumiem un pastiprināt normas par necieņas izrādīšanu pret valsts valodu.
Fiziskām personām līdz šim sods par dažādiem pārkāpumiem bija robežās no septiņām līdz 28 naudas soda vienībām. Tagad šo apmēru tiek piedāvāts palielināt līdz 10-39 vienībām.
Juridiskām personām līdz šim sods bija no 28 līdz 140 naudas soda vienībām, atsevišķos pantos līdz 600 vai 1000 vienībām. Tagad to piedāvāts palielināt līdz 39-1390 vienībām, atkarībā no pārkāpuma smaguma.
Soda apmēru rosināts palielināt arī amatpersonām - no 14-60 naudas soda vienībām līdz 20-84 vienībām.
Tāpat grozījumos iekļauta jauna redakcija 20. pantam - necieņa pret valsts valodu. Politiķi rosina noteikt, ka par klaju necieņas izrādīšanu pret valsts valodu, kā arī par darbībām, kas vērstas uz valsts valodas statusa un nozīmes noniecināšanu, piemēro naudas sodu no 20 līdz 400 naudas soda vienībām. Pašlaik par klaju necieņas izrādīšanu pret valsts valodu piemēro naudas sodu no septiņām līdz 140 naudas soda vienībām.
Viena naudas soda vienība ir 5 eiro.