Ceturtdiena, 14.05.2026 16:11
Aivita, Elfa, Elvita, Krišjānis
Ceturtdiena, 14. maijs, 2026 08:45

Šogad līdz aprīlim reģistrēts par 1 jaundzimušo vairāk nekā pērn

LETA
Foto: pexels.com
Latvijā šogad pirmajos trijos mēnešos reģistrēti 2757 jaundzimušie, kas ir par vienu jaundzimušo vairāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati.

Tostarp 2026. gada pirmajā ceturksnī starp reģistrētajiem jaundzimušajiem 1405 bija zēni, kas ir par 1,3% jeb 18 mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, bet 1352 bija meitenes, kas ir pieaugums par 1,4% jeb 19.

Martā Latvijā reģistrēti 996 jaundzimušie, kas ir par 1,1% jeb 11 vairāk nekā 2025. gada attiecīgajā mēnesī, tostarp reģistrēti 530 zēni un 466 meitenes.

Šogad pirmajos trijos mēnešos Latvijā reģistrēti 7302 mirušie, kas ir par 6,2% jeb 426 vairāk nekā 2025. gada pirmajos trijos mēnešos, kad tika reģistrēti 6876 mirušie.

Tādējādi šogad pirmajā ceturksnī reģistrēto mirušo skaits par 4545 pārsniedza dzimušo skaitu, kamēr iepriekšējā gada attiecīgajā periodā mirušo skaits par 4120 pārsniedza dzimušo skaitu.

2026. gada pirmajos trijos mēnešos Latvijā reģistrēta 1171 laulība, kas salīdzinājumā ar 2025. gada attiecīgo periodu ir par 17,4% jeb 246 laulībām mazāk.

Šogad 1. aprīlī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,816 miljoni.

