Ogres novada pašvaldība, Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde izsaka sirsnīgu pateicību ikvienam akcijas dalībniekam par iesaisti un ieguldījumu.
Katrs rotājums veido savu īpašo stāstu un kopā tie rada patiesi siltu un vienojošu svētku noskaņu visā novadā, norāda tūrisma pārvalde.
Šī akcija jau kļuvusi par skaistu tradīciju, kas stiprina kopības sajūtu, veicina iedzīvotāju iesaisti un dod iespēju ikvienam radoši izpausties, kopīgi radot Ziemassvētku prieku gan sev, gan citiem.
Izrotātās svētku eglītes turpinās mirdzēt līdz pat 31. janvārim, tāpēc pašvaldība aicina doties pastaigā, izbaudīt gaismiņas un atklāt katras eglītes īpašo vēstījumu.
Karte ar izgreznoto eglīšu atrašanās vietām, to aprakstiem un gaismas rotājumiem atrodamas šeit - https://ej.uz/rotājumu_karte