Kā pirmo koris izpildīja Imanta Kalniņa leģendāro dziesmu "Lūgšana". Žūrija neskopojās ar uzslavām un izcēla kora meistarību – spēju sākt dziesmu gandrīz čukstus un aizvest to līdz grandiozai, jaudīgai kulminācijai. Ekspertu vērtējums bija vienprātīgs – trīs desmitnieki.
Otrais priekšnesums gan bija pilnīgs pretstats pirmajam numuram – Ikšķiles koris izvēlējās lietuviešu hitu "Aš bėgu”. Arī par šo dziesmu koris saņēma maksimālo punktu skaitu.
Pateicoties gan žūrijas augstajam vērtējumam, gan milzīgam skatītāju atbalstam, Ikšķiles Saules koris izcīnīja vietu pusfinālā.
Pēc rezultātu paziņošanas koris sociālajos tīklos neslēpa prieku un dalījās ar sirsnīgu vēstījumu atbalstītājiem: "No sirds sakām neizmērojamu paldies ikvienam, kurš balsoja, juta līdzi un atbalstīja! Jūsu atbalsts nozīmē vairāk, nekā var izteikt vārdos.”
Sociālo tīklu platformā "Facebook" kora atbalstītāji neslēpj sajūsmu.
"Malači! Jūs noteikti esat pelnījuši būt pusfinālā!" raksta Kristīne.
"Solis tuvāk uzvarai! Jūs esat to pelnījuši," piebilst Lauma.
Bet Linda uzsver: "Latvijas centrs ir Ikšķiles Saules koris! Mīlam, lolojam, balsojam!!!! Paši labākie."