Pirmdiena, 27.04.2026 12:25
Klementīne, Raimonda, Raina, Tāle
Pirmdiena, 27.04.2026 12:25
Klementīne, Raimonda, Raina, Tāle
Pirmdiena, 27. aprīlis, 2026 10:09

"Solis tuvāk uzvarai!" Ikšķiles Saules koris pārliecinoši izcīna vietu "Koru karu" pusfinālā

OgreNet
"Solis tuvāk uzvarai!" Ikšķiles Saules koris pārliecinoši izcīna vietu "Koru karu" pusfinālā
Foto: Vitolds Gabrāns
Pirmdiena, 27. aprīlis, 2026 10:09

"Solis tuvāk uzvarai!" Ikšķiles Saules koris pārliecinoši izcīna vietu "Koru karu" pusfinālā

OgreNet

Aizvadīts TV3 šova "Koru kari” astotais koncerts, kas bija veltīts Latvijas izcilajiem komponistiem. Pēc pārliecinošajiem priekšnesumiem Jāņa Aišpura vadītais Ikšķiles Saules koris ne vien izpelnījās maksimālo žūrijas vērtējumu, bet arī izcīnīja vietu šova pusfinālā.

Kā pirmo koris izpildīja Imanta Kalniņa leģendāro dziesmu "Lūgšana".  Žūrija neskopojās ar uzslavām un izcēla kora meistarību – spēju sākt dziesmu gandrīz čukstus un aizvest to līdz grandiozai, jaudīgai kulminācijai. Ekspertu vērtējums bija vienprātīgs – trīs desmitnieki.

Otrais priekšnesums gan bija pilnīgs pretstats pirmajam numuram – Ikšķiles koris izvēlējās lietuviešu hitu "Aš bėgu”. Arī par šo dziesmu koris saņēma maksimālo punktu skaitu.

Pateicoties gan žūrijas augstajam vērtējumam, gan milzīgam skatītāju atbalstam, Ikšķiles Saules koris izcīnīja vietu pusfinālā.

Pēc rezultātu paziņošanas koris sociālajos tīklos neslēpa prieku un dalījās ar sirsnīgu vēstījumu atbalstītājiem: "No sirds sakām neizmērojamu paldies ikvienam, kurš balsoja, juta līdzi un atbalstīja! Jūsu atbalsts nozīmē vairāk, nekā var izteikt vārdos.” 

Sociālo tīklu platformā "Facebook" kora atbalstītāji neslēpj sajūsmu.

"Malači! Jūs noteikti esat pelnījuši būt pusfinālā!" raksta Kristīne.

"Solis tuvāk uzvarai! Jūs esat to pelnījuši," piebilst Lauma.

Bet Linda uzsver: "Latvijas centrs ir Ikšķiles Saules koris! Mīlam, lolojam, balsojam!!!! Paši labākie."

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?