Šonedēļ gaidāma ūdens temperatūras pakāpeniska pazemināšanās

Šorīt ūdens temperatūra Daugavā bija plus 17, plus 20 grādi. Latgales un Vidzemes upēs ūdens temperatūra bija plus 13, plus 18 grādi, Zemgales un Kurzemes upēs - plus 14, plus 20 grādi.
Savukārt ezeros un ūdenskrātuvēs ūdens temperatūra ir plus 17, plus 20 grādi.
Atsevišķās upēs un upju posmos ūdens ir vēsāks.
Baltijas jūras piekrastē un Rīgas līča piekrastē ūdens temperatūra ir no plus 16 līdz plus 19 grādiem.
Sinoptiķi prognozē, ka šonedēļ bieži līs, vietām gaidāmi stipri nokrišņi. Līdz ar to tuvākajās dienās ūdenslīmenis upēs paaugstināsies vai svārstīsies, tikai atsevišķās upēs vai to posmos turpināsies ūdenslīmeņa pazemināšanās.