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Augusts
Pirmdiena, 03.08.2026 13:49
Augusts
Pirmdiena, 3. augusts, 2026 09:42

Šonedēļ termometra stabiņš vietām pietuvosies +30 grādu atzīmei

OgreNet
Šonedēļ termometra stabiņš vietām pietuvosies +30 grādu atzīmei
Foto: Pexels.com
Pirmdiena, 3. augusts, 2026 09:42

Šonedēļ termometra stabiņš vietām pietuvosies +30 grādu atzīmei

OgreNet

Šīs nedēļas vidū gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies, nogalē tā nedaudz pazemināsies, prognozē sinoptiķi. Darba nedēļā gaidāms neliels mākoņu daudzums, kas brīžiem palielināsies. Vietām īslaicīgi līs un iespējams pērkona negaiss, naktīs dažviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, no nedēļas vidus nedaudz pastiprināsies rietumu, dienvidrietumu vējš.

Siltākais laiks gaidāms trešdien un ceturtdien, kad termometra stabiņš vietām pietuvosies +30 grādu atzīmei, vēsāks gaiss saglabāsies daļā piekrastes. Naktī uz otrdienu temperatūra pazemināsies līdz +8..+14 grādiem, bet naktī uz ceturtdienu tā nenoslīdēs zemāk par +16..+20 grādiem.

No piektdienas kļūs vēsāks - saskaņā ar pašreizējām prognozēm nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā nepārsniegs +18..+23 grādus un vietām īslaicīgi līs.

Dienas vidū ultravioletais starojums aizvien ir vidējs līdz augsts, tādēļ laikā no plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.

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