Siltākais laiks gaidāms trešdien un ceturtdien, kad termometra stabiņš vietām pietuvosies +30 grādu atzīmei, vēsāks gaiss saglabāsies daļā piekrastes. Naktī uz otrdienu temperatūra pazemināsies līdz +8..+14 grādiem, bet naktī uz ceturtdienu tā nenoslīdēs zemāk par +16..+20 grādiem.
No piektdienas kļūs vēsāks - saskaņā ar pašreizējām prognozēm nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā nepārsniegs +18..+23 grādus un vietām īslaicīgi līs.
Dienas vidū ultravioletais starojums aizvien ir vidējs līdz augsts, tādēļ laikā no plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.