Šonedēļ upēs turpināsies ūdenslīmeņa paaugstināšanās

Upju notece daudzviet ir ievērojami palielināta. Kurzemes un centrālās daļas upēs ūdenslīmenis paaugstinās.
Aizvadītajā diennaktī Daugavā no augšteces līdz Verhņedvinskai Baltkrievijā ūdenslīmenis lielākoties paaugstinājās par 3 līdz 37 centimetriem, bet atsevišķos posmos ūdenslīmenis pazeminājās. Savukārt posmā no Piedrujas līdz Jēkabpilij ūdenslīmenis pazeminājās par 1 līdz 5 centimetriem.
Daugavas lejtecē un Ķīšezerā vēja ietekmē ūdenslīmenis svārstījās.
Lielajā Juglā pie Zaķiem, Mazajā Juglā pie Stariņiem un Ogres upē pie Meņģeles ūdenslīmenis paaugstinājās par 21 līdz 40 cm, bet citās Daugavas baseina upēs ūdenslīmenis lielākoties svārstījās 6 centimetru robežās.
Gaujas posmos pie Velēnas un Siguldas ūdenslīmenis paaugstinājās par 5 līdz 19 centimetriem, bet posmā pie Valmieras un lejtecē pie Carnikavas ūdenslīmenis pazeminājās par 2 līdz 7 centimetriem.
Tirzā pie Lejasciema, Vecpalsā pie Vilkzemniekiem un Vaidavā pie Apes ūdenslīmenis paaugstinājās par 1 līdz 7 centimetriem, bet straujāk ūdenslīmenis paaugstinājās Amatā pie Melturiem, kura tas kāpa par 32 centimetriem.
Lielupē un tās baseina upēs ūdenslīmenis lielākoties svārstījās vai nedaudz pazeminājās.
Savukārt Kurzemes upēs nokrišņu ietekmē ūdenslīmenis lielākoties paaugstinājās par 3 līdz 23 centimetriem diennaktī. Straujāks kāpums novērots Irbē pie Vičakiem, kur ūdenslīmenis paaugstinājās par 43 centimetriem diennaktī.