Piektdiena, 06.02.2026 14:00
Dace, Dārta, Dora
Piektdiena, 06.02.2026 14:00
Dace, Dārta, Dora
Piektdiena, 6. februāris, 2026 13:02

Speciālists iesaka arī aukstajā laikā nepiebarot meža zvērus

Leta
Speciālists iesaka arī aukstajā laikā nepiebarot meža zvērus
Foto: www.pexels.com
Piektdiena, 6. februāris, 2026 13:02

Speciālists iesaka arī aukstajā laikā nepiebarot meža zvērus

Leta

Ziemā meža zvēru piebarošana nav nepieciešama, tomēr, ja tā ir sākta, tad noteikti jāturpina līdz pavasarim, aģentūrai LETA pauda Rīgas Zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns.

Stirnas ziemā pārtiek no brūkleņu mētrām, krūmājiem un zariem, taču šis gadalaiks ir grūts, un daļa zvēru aiziet bojā. Pēc tam šie dzīvnieki kļūst par barību citiem. Piebarošana aizņem tikai nelielu daļu no dzīvnieku vēstures, bet kopumā dzīvnieki ir pielāgoti izdzīvošanai bez cilvēku līdzdalības, pauž Lielkalns.

Ja tomēr zvēri tiek piebaroti, ir jāņem vērā viņu uzturs un uzvedība un obligāti jābaro līdz pat pavasarim.

Zālēdājiem mežā nereti tiek atstāti kāposti, burkāni un citi dārzeņi, taču tas ir pilnīgi nepareizi, jo tie sasalst, turklāt stirnu organisms nav pieradis pie šādiem dārzeņiem, tāpēc tām var rasties gremošanas traucējumi.

Ja rodas vēlme piebarot zvērus, Lielkalns iesaka vērsties mednieku klubos, lai noskaidrotu, kādu barību vislabāk izmantot. Tur var arī noskaidrot vietas, kur zvēri pulcējas, lai sagādātā barība nekļūtu par meža atkritumiem.

Ļoti jāuzmanās, izmetot gaļu tuvu mājām ar domu, ka kāds savvaļas plēsējs to apēdīs, jo tas var izraisīt mazo zvēru, piemēram, caunu un lapsu, interesi. Kad barības vairs nebūs, šie dzīvnieki var sākt interesēties arī par mājdzīvniekiem, turklāt tie pārnēsā dažādas slimības, norāda Lielkalns.

Piebarojot savvaļas dzīvniekus, tiem nedrīkst tuvoties, piemēram, lai uzņemtu kopīgus foto. Šāda rīcība var apdraudēt gan cilvēku, gan dzīvnieku, brīdina zoodārza speciālists.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?