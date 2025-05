SPKC: Ieteikumi bērna veselībai pirms XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem SPKC

No 5. līdz 13. jūlijam Rīgā notiks XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki – vieni no nozīmīgākajiem notikumiem bērnu un jauniešu kultūras dzīvē. Tūkstošiem bērnu un pusaudžu no Latvijas un ārvalstīm sapulcēsies, lai dziedātu, dejotu, muzicētu, tiktos un svinētu kopā būšanas prieku. Svētki būs spraigi, emocionāli un fiziski intensīvi. Lai bērnam šī pieredze būtu patīkama, droša un veselīga, ļoti svarīga ir savlaicīga un pārdomāta sagatavošanās. Vecākiem šeit ir īpaši svarīga loma.