Naktī mākoņi turpinās aizklāt debesu lielāko daļu un daudzviet nesīs nokrišņus. Ziemeļrietumu vējš pūtīs mēreni stipri un brāzmās visā valsts teritorijā sasniegs 15-19 metrus sekundē (m/s), bet piekrastes rajonos pat 25-28 m/s. Minimālā gaisa temperatūra gaidāma -1...+4 grādu robežās.
Svētdien dienā vējainais laiks turpināsies, ziemeļrietumu un ziemeļu vējam brāzmās saglabājoties 15-19 m/s, piekrastē no rīta vēl līdz 25 m/s. Dienas gaitā vējš pakāpeniski pierims. Atsevišķos rajonos gaidāmi nokrišņi, lielākoties slapjš sniegs un lietus, brīžiem uzspīdēs saule, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -1...+5 grādiem.
Rīgā naktī būs mākoņains, palaikam gaidāms lietus un slapjš sniegs, bet dienā brīžiem būs nokrišņi un ik pa laikam debesis skaidrosies. Ziemeļrietumu, ziemeļu vējš naktī brāzmās sasniegs 23-26 m/s, bet dienā vēja ātrums būs līdz 20-22 m/s. Temperatūra galvaspilsētā naktī būs +2...+3 grādi, bet dienā - līdz +2...+4 grādiem, prognozē LVĢMC.