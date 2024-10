Suņa zobu veselība – slikta elpa un zobakmens

Mutes dobuma kopšana

Pie mutes dobuma apskates suns jāradina jau kucēna vecumā ar regulāru zobu apskati, lai pieaugušā vecumā suns to uztvertu kā normālu parādību un saimnieks varētu apskatīt suņa zobus vai parādīt tos veterinārārstam. Izteikta zobakmens veidošanās ir ļoti aktuāla mazo suņu šķirņu pārstāvjiem. Tas ir cieši saistīts gan ar mutes dobuma mikrofloru, gan ēšanas paradumiem. Arī lielo šķirņu pārstāvjiem veidojas zobakmens, tomēr šis process ir lēnāks, tas veidojas mazāk, un zobu kopšana ikdienā var būt vairāk aktuāla tieši maza izmēra suņiem.

Visbiežāk saimnieki konstatē sliktu elpu, kas ir baktēriju nopelns: tās labprāt vairojas mutes dobumā, kad pie zobakmens paliek ēdiens – tā ir lieliska vide. Tad var veidoties nopietni iekaisuma procesi jeb periodontīts. Šādos gadījumos ar parastu zobu tīrīšanu vairs nekas nebūs līdzams, mutes dobums būs jāsakārto pie veterinārārsta pilnā anestēzijā un, ļoti iespējams, daļa zobu jāzaudē. Taču tas uzlabos suņa turpmāko dzīves kvalitāti, un pat bez zobiem suņi veiksmīgi uzņem ēdienu, jo daba suņa zobus veidojusi nevis rūpīgai ēdiena sakošļāšanai, bet gan košanai un plēšanai. Ja ēdienu gatavo saimnieks, šīs funkcijas nav nepieciešamas, un suns daudz labāk jutīsies bez kāda zoba, nevis ar slimiem un iekaisušiem zobiem.

Mutes dobuma higiēna

Lai nenonāktu līdz iekaisušiem un bojātiem zobiem, svarīgas ir ikdienas rūpes par zobu veselību. Nekas labāks par zobu tīrīšanu mājas apstākļos nav izdomāts. Tam nepieciešama suņiem paredzēta zobu pasta un zobu birste. Tīrīšanai var izmantot gan speciālas suņu zobu birstes, gan mīkstas bērnu zobu sukas, gan uz pirksta uztītu marlīti. Šī darbība attālinās vai vismaz padarīs retāku nepieciešamību pēc zobu ārstēšanas pie veterinārārsta. Protams, ir dažādi papildlīdzekļi – specializēti kārumi, piedevas ūdenim un ēdienam –, taču visefektīvākās rūpes par zobiem būs to tīrīšana ikdienā.

Bieži cilvēkiem šķiet, ka, graužot sauso barību, suņa zobi mehāniski tiek tīrīti. Tas ir mīts – sausās barības ēšanā tiek izmantots liels daudzums siekalu, kas savukārt veicina vidi zobakmens attīstībai. Zobakmens veidošanās novēršanai ir specializētas sausās barības no ārstnieciskajām līnijām, bet standarta sausā barība ar zobakmeni necīnīsies.

Ko darīt, ja ir konstatēts zobakmens?

Ja tomēr zobakmens ir izveidojies, smaganas iekaisušas, zobu saknes bojātas vai iekaisušas un veterinārārsts rekomendē mutes dobuma sanācijas procedūru, kuras laikā, iespējams, kāds zobs jāizrauj, stress saimniekam var būt liels.

Vetārsti aizvien saņem jautājumus, vai var to darīt bez narkozes, un atbilde ir stingrs nē. Pirmkārt, tā ir sāpīga un nopietna procedūra, kura nav kvalitatīvi veicama bez anestēzijas un būtu milzu stresa un sāpju nodarīšana sunim. Otrkārt, šī vairs nav zobu higiēna, kā tas ir pierasts cilvēkiem, bet jau pielīdzināma mutes dobuma ķirurģijai, ko arī cilvēkiem mēdz veikt sedācijā. Zobakmens tīrīšanas laikā ir jāiztīra arī zemsmaganu telpa, lai pasargātu no saknīšu bojājumiem, un bez anestēzijas to darīt nedrīkst un nav ētiski pret dzīvnieku.