Sniega segas biezums pieaugs par 2 līdz 4 centimetriem, vietām rietumos par 5 līdz 7 centimetriem. Redzamība dažviet pasliktināsies un ceļi atsevišķos posmos būs slideni.
Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, Kurzemes piekrastē tas brāzmās sasniegs līdz 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -4...-9 grādiem, par kādu grādu siltāk būs Kurzemes piekrastē.
Arī Rīgā svētdien lielākoties mākoņains laiks, palaikam snigs. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, ziemeļu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs -5…-7 grādi.
Naktī uz svētdienu lielākajā daļā Latvijas teritorijas turpināsies snigšana, vietām sniega segas biezums palielināsies par 2 līdz 4 centimetri.
Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, kas Kurzemes piekrastē brāzmās sasniegs 15-18 metrus sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs -7…-11 grādu robežās, Kurzemē -3…-7 grādi.
Rīgā naktī debesis aizklās mākoņi. Palaikam gaidāma snigšana, un sniga sega pieaugs vēl par dažiem centimetriem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš. Termometra stabiņš noslīdēs līdz -7...-9 grādu atzīmei.