Svētdien būs saulaina un bez nokrišņiem, tomēr palaikam debesis var aizklāt mākoņi, liecina sinoptiķu prognozes.

Naktī uz svētdienu nokrišņi nav gaidāmi. Dominējot lēnam vējam, minimālā gaisa temperatūra būs -12..-17 grādi, bet daudzviet piekrastē būs siltāks un termometra stabiņš nenoslīdēs zemāk par -6..-11 grādiem.

Līdzīgi kā aizvadītajās naktīs Latvijas austrumos, debesīm skaidrojoties, temperatūra var pazemināties līdz -20 grādu atzīmei.

Rīga nakts būs auksta un termometra stabiņš var noslīdēt pat līdz -14 grādu atzīmei.

Svētdien pa dienu Latvijā pūtīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs -5..-10 grādu robežās.

Arī Rīgā gaidāms saulains un sauss laiks, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -8..-10 grādiem.

