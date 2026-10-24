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Sestdiena, 24. oktobris, 2026 17:00

Svētdien Latvijai pietuvosies nokrišņu zona

LETA
Svētdien Latvijai pietuvosies nokrišņu zona
Foto: freepik
Sestdiena, 24. oktobris, 2026 17:00

Svētdien Latvijai pietuvosies nokrišņu zona

LETA

Svētdien vietām līs un pūtīs brāzmains vējš, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.

Naktī uz svētdienu mākoņi austrumu rajonos atnesīs lietu, tomēr vietām, galvenokārt Kurzemē, debesis arī skaidrosies. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, dienvidu vējš, un dažviet austrumos izveidosies migla, dūmaka. Gaiss atdzisīs līdz +4…+9 grādiem.

Rīgā gaidāmā nakts būs mākoņaina, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns dienvidaustrumu, dienvidu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +6…+8 grādu robežās.

Dienas laikā pārsvarā līs austrumu rajonos, tomēr vakara stundās no rietumiem valsts teritorijai pietuvosies nokrišņu zona, un gaidāms lietus arī Kurzemē. Mākoņi vietām izklīdīs, un maksimāla gaisa temperatūra būs +10…+13 grādi.

Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs dienvidaustrumu, dienvidu vējš, kas no dienas vidus rietumu un centrālajos rajonos kļūs brāzmains, jūras piekrastē pat brāzmās līdz 20 metriem sekundē.

Galvaspilsētā svētdiena būs pelēcīga, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, dienvidu vējš, kas pēcpusdienā brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaiss iesils līdz +10...+12 grādiem.

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