Sestdiena, 31. janvāris, 2026 19:15

Leta
Foto: freepik
Svētdien lielākajā daļā Latvijas teritorijas spīdēs saule, un nokrišņi nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -12...-17 grādiem, bet Kurzemes ziemeļos būs siltāk, tur -8…-12 grādi.

Rīgā diena būs saulaina, bez nokrišņiem. Dominēs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš. Gaiss iesils līdz -11...-13 grādiem.

Svētdienas naktī nokrišņi nav gaidāmi, un neliels mākoņu daudzums būs vien valsts rietumos. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš. Gaiss atdzisīs līdz -19...-24 grādiem, Kurzemes ziemeļos līdz -10…-15 grādiem, bet vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms ļoti stiprs sals līdz -25…-30 grādiem.

Rīgā naktī skaidrs un sauss laiks. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš. Termometra stabiņš noslīdēs līdz -18...-20 grādu atzīmei, piepilsētā var būt vēl par kādu grādu aukstāk.

