Saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -12...-17 grādiem, bet Kurzemes ziemeļos būs siltāk, tur -8…-12 grādi.
Rīgā diena būs saulaina, bez nokrišņiem. Dominēs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš. Gaiss iesils līdz -11...-13 grādiem.
Svētdienas naktī nokrišņi nav gaidāmi, un neliels mākoņu daudzums būs vien valsts rietumos. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš. Gaiss atdzisīs līdz -19...-24 grādiem, Kurzemes ziemeļos līdz -10…-15 grādiem, bet vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms ļoti stiprs sals līdz -25…-30 grādiem.
Rīgā naktī skaidrs un sauss laiks. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš. Termometra stabiņš noslīdēs līdz -18...-20 grādu atzīmei, piepilsētā var būt vēl par kādu grādu aukstāk.