Svētdien mākoņu daudzums būs neliels

Svētdien mākoņu daudzums būs neliels
Svētdien mākoņu daudzums būs neliels, nokrišņi nav gaidāmi, prognozē sinoptiķi.

Turpinot pūst lēnam vējam, rīta stundās vietām vēl saglabāsies migla. Gaiss iesils līdz +7…+12 grādiem, vietām līča piekrastē un Latgalē vien līdz +5…+7 grādiem.

Rīgā svētdien saulains un sauss laiks. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz +8…+10 grādiem.

Savukārt naktī uz svētdienu laiks būs daļēji mākoņains un sauss. Pūtīs lēns vējš, un atsevišķos rajonos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību no 100 līdz 500 metriem. Minimāla gaisa temperatūra būs 0…-5 grādu robežās, vēsāk valsts dienvidaustrumos, kur būs -6…-9 grādi.

Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas un nakts aizritēs bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, un gaiss atdzisīs līdz -1…-3 grādiem.

