Naktī debesis būs mākoņainas, vietām tās skaidrosies, nakts otrajā pusē dažviet mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem, rietumiem, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +10…+14°.
Rīgā naktī mākoņi aizklās debesis, brīžiem skaidrosies, un nokrišņi nav gaidāmi. Vējš lēni pūtīs no rietumu puses. Gaisa temperatūra galvaspilsētā būs +12…+14° robežās.
Dienā Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām valsts austrumos īslaicīgi uzlīs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš, un gaiss iesils līdz +18…+23°, daudzviet piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāk, ap +14…+17°.
Dienas vidū ultravioletais starojums būs vidēji augsts līdz augsts.
Galvaspilsētā lielākoties gaidāms saulains un sauss laiks. Vējš turpinās lēni pūst no rietumu puses, un termometra stabiņš pakāpsies līdz +19…+21° atzīmei.