Sestdiena, 23. maijs, 2026 14:33

Svētdien tikai Latvijas austrumos gaidāms lietus

LETA
Svētdien tikai Latvijas austrumos gaidāms lietus
Foto: pixabay
Svētdien Latvijā gaidāms sauss laiks un tikai austrumos būs lietus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Naktī debesis būs mākoņainas, vietām tās skaidrosies, nakts otrajā pusē dažviet mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem, rietumiem, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +10…+14°.

Rīgā naktī mākoņi aizklās debesis, brīžiem skaidrosies, un nokrišņi nav gaidāmi. Vējš lēni pūtīs no rietumu puses. Gaisa temperatūra galvaspilsētā būs +12…+14° robežās.

Dienā Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām valsts austrumos īslaicīgi uzlīs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš, un gaiss iesils līdz +18…+23°, daudzviet piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāk, ap +14…+17°.

Dienas vidū ultravioletais starojums būs vidēji augsts līdz augsts.

Galvaspilsētā lielākoties gaidāms saulains un sauss laiks. Vējš turpinās lēni pūst no rietumu puses, un termometra stabiņš pakāpsies līdz +19…+21° atzīmei.

