Vējš turpinās pūst lēni, gaiss iesils līdz +10…+14 grādiem, bet austrumu rajonos un dažviet līča piekrastē būs vēsāks, tur līdz +7…+9 grādiem.
Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, un diena būs sausa. Vējš saglabāsies lēns, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +11…+13 grādiem.
Naktī uz svētdienu debesis būs daļēji mākoņainas, dienvidaustrumu rajonos mākoņu būs vairāk - tur brīžiem arī nedaudz uzlīs. Vējš pūtīs lēni, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +2…-3 grādiem.
Galvaspilsētā nakts sākumā būs mākoņains, tomēr mākoņi pakāpeniski izklīdīs un debesis skaidrosies, kā arī nakts aizritēs bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, gaiss atdzisīs līdz 0…+2 grādiem.