Svētdienas nakts aizritēs ar nelielu mākoņu daudzumu, sausu laiku un lēnu vēju. Vietām veidosies migla, tā redzamību apgrūtinās ne vien nakts stundās, bet arī rīta agrumā. Gaiss atdzisīs līdz +1, - 4 grādiem.
Rīgā nakts būs lielākoties skaidra un sausa, pūtīs lēns vējš. Minimālā gaisa temperatūra gaidāma 0 līdz -2 grādu robežās.
Svētdiena aizritēs ar mierīgiem laika apstākļiem. Lai arī kādā brīdī sauli aizklās kāds mākonis, diena būs sausa. Pūtīs lēns vējš, termometra stabiņš pakāpsies līdz +7, +12 grādu atzīmei, vienīgi vietām piekrastē būs mazliet vēsāks.
Līdzīgi kā aizvadītajās dienās, arī svētdien nav gaidāmi jauni siltuma rekordi, jo vissiltākais 22. marts meteoroloģisko novērojumu vēsturē bijis 2007. gadā. Tad Limbažu novada Skultē gaiss iesila pat līdz +19 grādiem.