Nakts būs mākoņaina, debesis skaidrosies vien Kurzemes rietumos. Lietus lāses joprojām varēs manīt centrālajos un austrumu rajonos, kur būs stiprāka ciklona ietekme, taču lietus intensitāte nakts gaitā mazināsies.
Vējš būs lēns, gaiss atdzisīs līdz +3..+8 grādiem, bet Kurzemē, kur debesis skaidrosies, būs vēl par grādu vai diviem vēsāks.
Mākoņu netrūks arī galvaspilsētā, tie brīžam atnesīs nelielu lietu. Pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +7..+8 grādiem.
Arī dienā debesis virs Latvijas būs mākoņainas, tomēr neliels lietus gaidāms vien palaikam valsts austrumu rajonos. Vējš būs lēns, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9..+14 grādiem, vietām austrumu rajonos būs vēsāk - līdz +8 grādiem.
Rīgā debesis daļēji klās mākoņi, bet nokrišņus tie neatnesīs. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz +10..+12 grādiem.