Svētdiena būs mākoņaina un lietaina

Pēcpusdienā vietām rietumu rajonos iespējamas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss.
Pūtīs dienvidu, dienvidaustrumu vējš, kas sasniegs četrus līdz deviņus metrus sekundē, bet Kurzemē un piekrastē brāzmās 15 līdz 17 metrus sekundē.
Gaiss dienā iesils līdz +9...+14 grādiem.
Gaidāmajā naktī Latviju no rietumiem sasniegs lietus zona, kas nakts gaitā virzīsies uz austrumiem - nakts stundās nokrišņi gaidāmi galvenokārt Kurzemē. Vietām lietus mākoņus var pavadīt arī pērkona dārdi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, dienvidu vējš, kas piekrastes tuvumā vēl saglabāsies brāzmains. Minimālā gaisa temperatūra nebūs zemāka par +4...+9 grādiem.
Rīgu nokrišņu zona sasniegs tikai rīta pusē, taču mākoņi debesis aizklās lielāko nakts daļu. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidaustrumu, dienvidu vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +8...+9 grādiem.
Svētdiena galvaspilsētā būs apmākusies un palaikam līs. Gaiss iesils līdz +14 grādiem.