Dienā palaikam debesis aizklās arī mākoņi, tomēr nokrišņus tie nenesīs. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš.
Gaisa temperatūra sestdien pa dienu būs -10...-15 grādu robežās, bet Kurzemes piekrastē -8...-10 grādu robežās.
Rīgā diena aizritēs ar saulainu un sausu laiku. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra gaidāma -12....-13 grādi.
Tuvākajā naktī mākoņu būs maz un nokrišņi nav gaidāmi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumiem, dienvidaustrumiem.
Gaiss naktī atdzisīs līdz -14...-19 grādiem, daudzviet Kurzemes piekrastē līdz -10…-14 grādiem, bet daudzviet valsts centrālajos un austrumu rajonos gaidāms stiprs sals - tur gaisa temperatūra pazemināsies līdz -20...-23 grādiem.
Galvaspilsētā naktī debesis skaidrosies un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Gaiss atdzisīs līdz -15...-17 grādiem, bet piepilsētā būs vēl par dažiem grādiem aukstāks.
Saistībā ar gaidāmo salu sinoptiķi izplatījuši dzelteno brīdinājumu, kas būs spēkā no sestdienas plkst. 20 līdz svētdienas plkst. 10.