Sestdiena, 07.02.2026 17:57
Nelda, Ričards, Rihards
Sestdiena, 07.02.2026 17:57
Nelda, Ričards, Rihards
Sestdiena, 7. februāris, 2026 17:07

Svētdiena Latvijā gaidāma ziemīga un lielākoties saulaina

Leta
Svētdiena Latvijā gaidāma ziemīga un lielākoties saulaina
Foto: freepik
Sestdiena, 7. februāris, 2026 17:07

Svētdiena Latvijā gaidāma ziemīga un lielākoties saulaina

Leta

Svētdiena Latvijā gaidāma ziemīga un lielākoties saulaina, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Nakts gaitā no ziemeļiem mākoņu daudzums pakāpeniski mazināsies un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz -11, -16 grādiem, Kurzemes piekrastē būs nedaudz siltāk - tur gaidāmi -8, -11 grādi.

Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks bez nokrišņiem, no nakts vidus debesis skaidrosies. Pūtīs lēns ziemeļaustrumu, austrumu vējš, un gaiss atdzisīs līdz -11, -13 grādiem.

Svētdien mākoņu daudzums debesīs būs neliels un diena aizritēs bez nokrišņiem. Turpinās pūst lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš. Gaisa temperatūra būs -6, -10 grādu robežās, bet Kurzemē -4, -6 grādi.

Rīgā diena būs sausa un lielākoties saulaina. Saglabāsies lēns ziemeļaustrumu, austrumu vējš. Termometra stabiņš pakāpsies līdz -5, -7 grādu atzīmei.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?