Nakts gaitā no ziemeļiem mākoņu daudzums pakāpeniski mazināsies un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz -11, -16 grādiem, Kurzemes piekrastē būs nedaudz siltāk - tur gaidāmi -8, -11 grādi.
Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks bez nokrišņiem, no nakts vidus debesis skaidrosies. Pūtīs lēns ziemeļaustrumu, austrumu vējš, un gaiss atdzisīs līdz -11, -13 grādiem.
Svētdien mākoņu daudzums debesīs būs neliels un diena aizritēs bez nokrišņiem. Turpinās pūst lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš. Gaisa temperatūra būs -6, -10 grādu robežās, bet Kurzemē -4, -6 grādi.
Rīgā diena būs sausa un lielākoties saulaina. Saglabāsies lēns ziemeļaustrumu, austrumu vējš. Termometra stabiņš pakāpsies līdz -5, -7 grādu atzīmei.