Piektdien Latviju sasniegs aukstāks gaiss no ziemeļiem, un svētku brīvdienās Latvijā brīžiem spīdēs saule un brīžiem gaidāmi nokrišņi, vietām veidosies sniega sega, prognozē sinoptiķi.

Ceturtdien pūtīs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 20 metriem sekundē. Daudzviet Kurzemē un Vidzemē līs, naktī uz piektdienu lietus gaidāms arī citviet Latvijā. Gaisa temperatūra ceturtdien un naktī uz piektdienu pakāpsies līdz +7..+12 grādiem, piektdien kļūs vēsāks, naktī uz sestdienu temperatūra noslīdēs līdz 0..-5 grādiem, tikai piekrastē tā saglabāsies virs nulles.

Atbilstoši pašreizējām prognozēm sestdiena būs visai saulaina, vietām gaidāmi īslaicīgi nokrišņi, bet brīvdienu turpinājumā brīžiem būs plašāki un stiprāki nokrišņi, daļā valsts veidosies sniega sega, uz ceļiem palaikam gaidāms apledojums.

Arī 18. novembrī Latvijā tiek prognozēta gan saule, gan dažādi nokrišņi, no jūras nākoši mākoņi vietām var sagādāt stipru snigšanu.

Gaisa temperatūra brīvdienās galvenokārt svārstīsies starp -5 un +5 grādiem. Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs mainīga virziena vējš.

Sniegs un neliels sals Latvijā iespējams arī pēc svētkiem.

