Rembatē
19. jūnijā plkst. 18.00 pie Rembates Tautas nama aicina uz kopīgu saulgriežu ieskandināšanu kopā ar folkloras kopu "Grodi". Nelabvēlīgos laika apstākļos pasākums notiks Tradīciju zālē. Pasākuma laikā būs iespēja iegādāties Lapsu mājas sieru, gardus dzērienus un Rembates šokolādi. Ieeja bez maksas.
Lēdmanē
19. jūnijā no plkst. 20.00 ielīgošana Lēdmanē pie Lēdmanes Tautas nama. Plkst. 20.00 vainagu pīšanas darbnīca. Plkst. 21.00 Ķeipenes amatierteātra uzvedums "Līgo jampadracis" pēc I.Šteinbergas lugas kopā ar Lēdmanes amatierkolektīviem. Plkst. 22.00 ugunskura iedegšana un zaļumballe ar grupu "Rolise". Darbosies bufete. Ieeja bez maksas.
Ķegumā
19. jūnijā plkst. 21.00 brīvdabas kino “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. Aicina ņemt līdzi savus plediņus vai krēslus ērtākai filmas baudīšanai. Darbosies āra bufete. Ieeja bez maksas.
Tīnūžos
19. jūnijā no plkst. 21.00 vasaras saulgriežu nakts Tīnūžu saliņā kopā ar folkloras kopām “Mālis ” un “Cēlāji”.
Krapē
20. jūnijā plkst. 17.00 Krapes Tautas namā gaidāms svētku ieskandināšanas koncerts ar duetu "Divi krasti".
Madlienā
21. jūnijā plkst. 10.00 pie Madlienas Kultūras nama notiks “Dabas spēka rīta” sarunas par augiem, to izmantošanu un uzturēšanu. Meistarklase - neparastie vainagi Līgām un dekoratīvie alus kausi Jāņiem. Dalība jāpiesaka iepriekš pa tālr. 26097808 (Juta). Maksa: 5 eiro.
21. jūnijā plkst. 17.00 Madlienas brīvdabas estrādē gaidāms Jāņu ieskaņas koncertuzvedums “Nākamā diena”, piedalīsies jauktais koris “Madliena” , VPDK “Made” un Madlienas amatierteātris “Oma”. Ieeja bez maksas.
Jumpravā
21. jūnijā plkst. 19.00 pie Jumpravas lielā dīķa (Daugavas ielas pusē) priecēs saulgriežu ugunskura iedegšana un citas saulgriežu sagaidīšanas aktivitātes. Savukārt plkst. 22.00 Jumpravas pagasta estrādē notiks vasaras saulgriežu zaļumballe ar Andri Skuju. Ieeja bez maksas.
Mazozolos
21. jūnijā plkst. 19.00 Sapņu ielejā notiks vasaras saulgriežu koncertuzvedums “Līgo nakts radio”. Piedalīsies Mazozolu tautas deju deju kolektīvi un muzikālā apvienība "Draugi". Pēc pasākuma visus līgot gribētājus “Sapņu ielejā” gaidīs deju mūzika un ugunskurs. Ieeja bez maksas
Ogrē
21. jūnijā plkst. 20.00 Plāteres pilskalnā vasaras saulgriežus ieskandinās Ogres Kalna pamatskolas bērnu un jauniešu deju kolektīva "Viznīts" jauniešu grupa, Ogresgala Tautas nama etnogrāfisko kokļu kopa, Nora Celma un mūzikas grupa “Dārdaru muzikanti”. Būs saulgriežu rituāls Lilijas un Edgara Liporu vadībā, visa vakara garumā zāļu vainagu un slotiņu darbnīcas. Aicina ņemt līdzi savu piknika groziņu. Pasākuma apmeklējums ir bez maksas.
Īpaši norīkots bezmaksas autobuss: 19.00 Ogres novada Kultūras centrs–Plāteres pilskalns; ~ 24.00 Plāteres pilskalns–Ogres novada Kultūras centrs.
23. jūnijā plkst. 12.00-16.00 Brīvības ielas un Bērzu alejas gājēju posmos gaidāms Līgo svētku gadatirgus. Savukārt plkst. 13.00 un 14.00 uz pilsētas skvēra skatuves uzstāsies grupa "Daba san".
Meņģelē
22. jūnijā plkst. 20.00 pie Meņģeles Tautas nama ielīgos Jāņu dienu. Piedalīsies tautas nama amatierteātra dalībnieki un sieviešu vokālais ansamblis. Par lustīgu līgošanu rūpēsies “Saulgriežu muzikanti”. Ieeja brīva.
Lauberē
23. jūnijā no plkst. 11.00 pie Lauberes Kultūras nama būs Jāņu tirdziņš, pīs vainadziņus (ziedi pašiem jāsarūpē), plkst. 12.30 gatavos Jāņu sieru. Plkst. 19.30 estrādē amatierteātra "Zīles" izpildījumā – jestras ainiņas iz dzīves, savukārt plkst. 21.00 Līgo disko zaļumballe.
Lielvārdē
23. jūnijā Lielvārdē, Rembates parkā, no plkst. 16.00 līdz 20.00 svētku tirgus, plkst. 22.00 Jāņu ugunskura iedegšana kopā ar folkloristi Līgu Skujiņu, no plkst. 23.00 zaļumballe ar grupu “Rabarberi”. Ieeja visos pasākumos bez maksas.
Ciemupē
23. jūnijā plkst. 22.00-3.00 Ciemupes estrādē gaidāma Jāņu zaļumballe. Spēlēs grupa "Kolibri". Ieeja brīva.
Ķeipenē
23. jūnijā plkst. 21.00 Ķeipenes brīvdabas estrādē gaidāms muzikāls uzvedums "Līgo jampadracis" pēc Ināras Šteinbergas lugas. Piedalīsies: amatierteātris "Pūce", senioru deju kolektīvs "Veldze", radošā kopa "Kopā būt" un sieviešu vokālais ansamblis "Sonore". Pēc koncerta - zaļumballe. Par lustīgu atmosfēru gādās Jānis un Vita.
Birzgalē
23. jūnijā plkst. 23.00 Birzgales brīvdabas estrādē priecēs Līgo nakts zaļumballe. Spēlēs grupa "Brīvdiena" (Mareks Pelsis), degs Jāņu ugunskurs, darbosies bufete. Ieeja brīva.
Suntažos
23. jūnijā plkst. 23.00 Suntažu estrādē notiks Jāņu nakts zaļumballe ar grupu "Rolise". Ieeja brīva.