Ziemassvētku nedēļā Latvijā kļūs vēsāks, taču aukstums nebūs noturīgs un arī ievērojama sniega sega neveidosies, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Nedēļas pirmajā pusē Latvijā no ziemeļaustrumiem ieplūdīs aukstāka gaisa masa. Tās rezultātā pāris dienas gaidāms sals, austrumu rajonos diennakts tumšajā laikā termometra stabiņam noslīdot līdz pat -8…-10 grādu atzīmei, taču šāda gaisa temperatūra nebūs noturīga. Laikam saglabājoties pārsvarā sausam, neveidosies ievērojama sniega kārta.

Pirmdien debesis būs lielākoties mākoņainas. Naktī nokrišņi - lietus un slapjš sniegs - gaidāmi tikai valsts austrumu rajonos, savukārt dienā lietus mākoņi būs vērojami arī citviet. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, rietumu vējš. Gan minimālā gaisa temperatūra naktī, gan maksimālā dienā būs 0…+6 grādu robežās.

Otrdien debesis no ziemeļaustrumiem pakāpeniski skaidrosies, tādēļ lokāli nokrišņi - galvenokārt slapjš sniegs un sniegs - gaidāmi vien naktī. Uz ceļiem atsevišķos posmos veidosies apledojums. Tāpat naktī vietām veidosies migla, kas pasliktinās redzamību. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, ziemeļaustrumu vējš. Otrdiena izcelsies ar manāmi zemāku gaisa temperatūru nekā līdz šim - minimālā gaisa temperatūra naktī un maksimālā dienā Latvijas rietumos būs +1…-4 grādu robežās, taču austrumos būs vēl par dažiem grādiem vēsāk - -5…-10 grādi.

Trešdien diena un arī Ziemassvētku vakars aizritēs ar mierīgiem laika apstākļiem - laiks būs mākoņains, bet bez nokrišņiem, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Tomēr arī valsts rietumos, kur iepriekš ir bijis par dažiem grādiem siltāks, gaiss kļūs aukstāks - minimālā gaisa temperatūra naktī visā valstī būs -3…-8 grādi, turpretim dienā gaiss iesils līdz -2…+3 grādiem.

Ziemassvētku dienās nokrišņi Latvijā nav gaidāmi, tomēr debesis lielākoties aizklās mākoņi. Vēl naktī uz 25. decembri daudzviet termometra stabiņš noslīdēs zem nulles, taču pēc tam, Latvijas teritorijā ieplūstot siltākai gaisa masai, temperatūra atkal paaugstināsies un pārsvarā saglabāsies 0…+5 grādu robežās, liecina LVĢMC sagatavotā prognoze.

