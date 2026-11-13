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Piektdiena, 13. novembris, 2026 14:35

"Tā mums būs debija" – slavenais vīrietis ierāvis Olgu Rajecku jaunā piedzīvojumā

OgreNet
"Tā mums būs debija" – slavenais vīrietis ierāvis Olgu Rajecku jaunā piedzīvojumā
Foto: Ieva Romaško
Piektdiena, 13. novembris, 2026 14:35

"Tā mums būs debija" – slavenais vīrietis ierāvis Olgu Rajecku jaunā piedzīvojumā

OgreNet

Tuvojoties savai 65. jubilejai, latviešu skatuves leģenda Olga Rajecka, kurai ir cieša saikne ar Lielvārdi, piedzīvo īpašu radošu posmu, par kuru parūpējies kāds labi zināms pašmāju mūziķis.

Dziedātāja joprojām staro uz skatuves, valdzina klausītājus ar savu nerimstošo dzīvesprieku un labprāt piekrīt neparastiem radošiem izaicinājumiem. Šādu iespēju māksliniecei nesen piedāvājis apvienības “Dzelzs Vilks” solists Juris Kaukulis – abi apvienojuši spēkus jaunā skaņdarbā, kas veltīts mīlestības tēmai. Sarunā ar izdevumu “Privātā Dzīve” Rajecka dalījās priekā par savu pirmo studijas ierakstu kopā ar pazīstamo rokgrupu.

“Grupai “Dzelzs Vilks” šogad aprit 35 gadi, un viņiem iznāk arī jauns albums. Puiši man uzrakstīja dziesmu, kuru iedziedāju. Es ļoti ceru, ka tai būs lieli panākumi, jo tā ir ļoti laba. Lipīga un forša dziesma par mīlestību. Tā mums būs debija. Es ļoti ceru, ka to varēs dzirdēt “Zelta mikrofonā”,” stāsta māksliniece.

Rajecka atzīst, ka dažādu paaudžu kolēģu interese veidot kopprojektus viņai sniedz patiesu prieku un gandarījumu. “Jūtos kolosāli! Esmu dziedājusi kopā gan ar Mārtiņu Freimani, gan grupas “Bermudu divstūris” puišiem,” piebilst dziedātāja.

Atbildot uz jautājumu, ar kuru vēl no Latvijas mūziķiem viņa labprāt satiktos ierakstu studijā, skatuves māksliniece bez vilcināšanās atbild: “Ar Intaru Busuli! Es kaut kur ar viņu jau esmu dziedājusi, bet gribētos arī ierakstīt paliekošu dziesmu.”

Vairāk lasi žurnālā "Privātā Dzīve"!

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