Koris, kuru vada mūziķis Jānis Aišpurs, otrajā tiešraidē izpildīja dziesmu "Tavs karogs", radot skatītājiem īstu Dziesmu svētku atmosfēru. Daudzi atzina, ka priekšnesums bijis emocionāls un saviļņojošs.
Komentāros sociālo tīklu plaformā "Facebook" cilvēki neslēpj sajūsmu par kora sniegumu. Vairāki uzsver, ka šoreiz īpaši izcēlies tieši kora kopējais skanējums, nevis individuālie solisti.
“Man šķiet, ka tieši Saules koris akcentē kora dziedājumu, kas taču ir galvenais šajā šovā,” raksta kāda skatītāja, piebilstot, ka ir lepna par dziedātājiem un viņu darbu.
Citi skatītāji priekšnesumu raksturoja kā “jaudīgu”, “iespaidīgu” un “fantastiski skaistu”. Vairāki komentētāji norādīja, ka uzstāšanās radījusi īpašu patriotisku noskaņu.
“Ļoti skaists koris, lai uzvara!” raksta viena no skatītājām, savukārt cita piebilst, ka "tas bija kaut kas nereāls – tik fantastiski skaists un jaudīgs priekšnesums".
Skatītāji novērtējuši arī milzīgo darbu, kas ieguldīts priekšnesuma sagatavošanā. Komentāros tika izcelta kora dalībnieku kopējā komandas sajūta. “Viss pārliecināja – saviļņojums un lielisks dziedājums. Jūs esat komanda!” raksta kāda atbalstītāja.
Žūrija priekšnesumu novērtēja ļoti augstu – Ikšķiles Saules koris saņēma 29 punktus, kas tajā vakarā bija augstākais vērtējums. Pateicoties spēcīgajam sniegumam un skatītāju atbalstam, koris veiksmīgi iekļuva nākamajā šova kārtā.
