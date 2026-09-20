Te sākas mūsu lielā un mazā pasaule! Daudzbērnu ģimenes un Saeimas deputāti satiekas īpašā izstādē

"Prieka asaras atkal pulcināt pašvaldību šogad nominētās Goda ģimenes 2026! Tik daudz dažādu vecumu bērnu LR Saeimas parlamenta nams sen nebija redzējis," pauž Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība. Organizatori uzsver, ka fotostāstu izstāde ir atgādinājums, sirdsapziņas kutinātājs, mīlestība, cerība un pārliecība, ka Latvijai ir nākotne, ja mums ir šādas kuplas un stipras daudzbērnu ģimenes!
Izstāde atspoguļo konkursa “Latvijas goda ģimene 2026” nominantu ikdienu, vērtības un pieredzi. Daudzbērnu ģimeņu stāsti apliecina, ka tieši ģimenē tiek likti pamati spēcīgai kopienai, stiprai, saliedētai un vērtībās balstītai Latvijai.
"Šajos fotostāstos var redzēt ģimeņu ieguldījuma pozitīvo atdevi, proti, daudzus laimīgus bērnus, mūsu valsts nākotni. Lai deputātiem roka nenotrīc tad, kad viņi lems par kādu atkal jaunu, labu atbalsta instrumentu ģimenēm," aicināja Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienības vadītāja Elīna Treija.
Daudzbērnu tētis Kaspars Udrass uzsvēra, ka "ģimenēm nav vajadzīgi tikai pabalsti". Svarīgāka esot sajūta, ka bērni Latvijā ir gaidīti. "Daudzbērnu ģimene nav varonība vai kāds upuris, bet normāla, cienījama un atbalstāma dzīves izvēle," tā K.Udrass savā uzrunā izstādes atklāšanā. Attēlā - Udrasu ģimene kopā ar Saeimas priekšsēdētāju D.Mieriņu
Foto - LR Saeima